Stadtbibliothek Meerbusch : Stadtbibliothek verleiht Überraschungsbücher für Kinder

Meerbusch Die Stadtbibliothek bringt eine Leseaktion für Kinder und Jugendliche an den Start. 70 verschiedene Titel warten darauf ausgeliehen zu werden, der Clou: Erst zu Hause erfahren die Leser, um welches Buch es sich handelt.

Die Idee ist angelehnt an eine Aktion aus dem vergangenen Jahr. Anlässlich des Welttags des Buches am 23. April hatte die Stadtbibliothek unter dem Namen „Blind Date mit einem Buch“ bereits Bücher für Erwachsene auf ähnliche Weise eingepackt und ausgeliehen. „Damals hatten uns einige Kinder angesprochen, wieso die Überraschungsbücher denn nur für Erwachsene wären. Deshalb wollten wir die Aktion in diesem Jahr für Kinder und Jugendliche anbieten“, erzählt Gennermann, die sich über die positiven Reaktionen sehr gefreut hat. Eigentlich sollten die Überraschungsbücher schon vor einiger Zeit in den drei Bibliotheken stehen, durch Corona hat sich der Start aber verzögert. Nun konnte es – passend zu den Sommerferien – aber in dieser Woche losgehen.