Aus dem Rat : Stadtarchiv Meerbusch wird weiter in Eigenregie betrieben

Das Schild am Stadtarchiv Meerbusch in der Adam-Riese-Schule. Foto: RP/Anke Kronemeyer

In geheimer Abstimmung lehnte der Rat es ab, dass der Rhein-Kreis Neuss die Betriebsträgerschaft übernimmt. Geschichtsverein begrüßt Entscheidung.

Während der Stimmauszählung wurde heftig diskutiert: Würden die Archivfreunde die Abstimmung gewinnen? Sie selbst waren skeptisch, hatten eigentlich eine knappe Mehrheit für die anderen errechnet, die das Stadtarchiv in die Trägerschaft des Kreises übertragen wollen. So hatte es der Haupt- und Finanzausschuss im November bereits beschlossen.

Umso größer waren die Überraschung und der Jubel, als das Ergebnis der geheimen Abstimmung verkündet wurde: 27 Ratsmitglieder wollten das Archiv weiter in Eigenregie betreiben lassen, 22 stimmten dafür, die Betriebsträgerschaft auf den Rhein-Kreis Neuss zu übertragen. Hintergrund: In den vergangenen Wochen gab es zum Stadtarchiv mehrfach intensive Diskussionen. Denn auf jeden Fall muss das Archiv raus aus der Büdericher Adam-Riese-Schule, weil die Grundschule den Platz selbst dringend braucht. Ein kompletter Wegzug aus Meerbusch war schnell vom Tisch. Zuletzt wurde beschlossen, das Archiv auf jeden Fall in Meerbusch zu lassen. Ein neuer Archivtrakt soll nun im Erwin-Heerich-Haus in Bovert ausgebaut werden. Verschoben wurde hingegen die Entscheidung darüber, wer das Archiv betreiben soll. Befürworter der Kreis-Trägerschaft, dazu gehört auch Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, versprachen sich von der Kooperation nicht nur eine Kostenersparnis, sondern vor allem Synergieeffekte in Sachen Personal, Archivtechnik und Digitalisierung. Die Kritiker hingegen fürchteten, „das Gedächtnis der Stadt abzugeben“ – besonders mit Blick auf den 50. Geburtstag der Stadt Meerbusch ein „fatales Symbol“. Auch der Meerbuscher Geschichtsverein hatte für den Erhalt des Archivs in bisheriger Form gekämpft: „Wir sind unendlich dankbar für die Rettung des Stadtarchivs. Damit ist nicht nur die historische Forschung gesichert, sondern vor allem auch die Hoheit über die künftige Überlieferung der Stadtgeschichte. Nur ein lokal gut vernetzter Stadtarchivar kann durch gezielte Sammlungstätigkeit ein buntes Bild unserer Gegenwart für die Zukunft bewahren und mehr liefern als ein reines Verwaltungsarchiv“, sagt Mike Kunze, Vorsitzender Geschichtsverein.