Serie „Schätze aus dem Stadtarchiv“ : Als Konrad Adenauer Böhler besuchte

Böhlers Geschichte wäre vor Ort kaum zu recherchieren, gäbe es nicht das Stadtarchiv. Darin findet sich etwas, das selbst heute aktueller nicht sein könnte.

Zu den älteren Artefakten gehört eine Schallplatte mit einer frühen Führerrede, welche der Belegschaft – damals Gefolgschaft genannt – am Arbeitsplatz vorgespielt wurde. So konnte sich nicht nur bei Böhler im Dritten Reich kaum ein Arbeiter eines großen Werks der offiziellen Propaganda entziehen.

Gründung Die Böhler-Edelstahlwerke wurden 1870 in Österreich gegründet. Seit 1913 bestand eine Düsseldorfer Tochterfirma, die 1914 ein Gelände in Büderich erwarb und 1915 die Produktion startete.

Selbst Bundeskanzler Konrad Adenauer und Ministerpräsident Karl Arnold gaben sich am 13. Mai 1954 die Ehre und ließen sich von Franz Schütz und seinem Sohn und Siedlungsgeschäftsführer Franz Hellmich durch Werk und Siedlung führen. Die Rede Adenauers um 16.45 Uhr ist im Wortlaut vorhanden. Im beschaulichen Büderich legte Adenauer damals ein Bekenntnis zu Europa ab, das heute aktueller nicht hätte sein können: „In der heutigen Zeit sind alle europäischen Länder so eng miteinander verbunden, dass das Geschick des einen Landes das Geschick des anderen Landes, sei es zum Guten, sei es zum Schlechten, beeinflusst. Europa muss werden, es muss werden, wenn das deutsche Volk am Leben bleiben soll.“ Hier vermerkte der Stenograph Beifall. Allein dieses Ereignis des Jahres 1954 ist in hunderten Fotos praktisch auf Schritt und Tritt dokumentiert. Der ebenfalls im Stadtarchiv befindliche Nachlass von Siedlungs-Geschäftsführer Franz Hellmich liefert zusätzliche Informationen über die Entstehungsgeschichte der Böhlersiedlung aus erster Hand.