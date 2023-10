Städtepartnerschaft zwischen Meerbusch und Fastiv Auf dem Weg zur neuen Freundschaft

Fouesnant in Frankreich, Shijonawate in Japan – und bald wohl auch Fastiv in der Ukraine. Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Hauptausschuss der Stadt Meerbuschs dritte offizielle Städtepartnerschaft auf den Weg gebracht. Stadt und Politik betonen: Man will Fastiv in der aktuellen Situation des russischen Angriffskriegs unterstützen, doch die Städtepartnerschaft soll eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe werden.