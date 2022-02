Verkehr in Meerbusch : Einheitliche Regeln für Kreisverkehre

Der Kreisel am Ortsausgang Strümp ist riskant für Radfahrer. Foto: RP/ena

Meerbusch Mit Markierungen und Umbauten sollen die Kreisel besonders für Radfahrer und Fußgänger sicherer werden. Probleme gibt es mit dem Kreisverkehr am Ortsausgang von Strümp (Am Strümper Busch/Osterather Straße).

Für Radfahrer sind einige Kreisverkehre in Meerbusch nicht sicher. Der Kreisel am Ortsausgang von Strümp (Strümper Busch/Osterather Straße) etwa gehört dazu. Kritik an der Konstruktion gibt es seit Jahren, besonders von Radfahrern. „Die Führung dort ist Mist, total unglücklich und unsicher“, sagt auch Jürgen Peters, Fraktionschef Bündnis90/Grüne.

Seit einiger Zeit befasst sich die Verwaltung mit den unterschiedlichen Verkehrsregelungen an den Kreisverkehren im Stadtgebiet. Verbunden mit dem Ziel, überall möglichst einheitliche und für die Verkehrsteilnehmer nachvollziehbare Regeln zu erreichen. „Manche Maßnahmen, etwa Markierungen, sind günstig und können in die laufenden Kosten einbezogen werden. Für andere müssen extra Mittel in den Haushalt 2023 eingestellt werden“, kündigte Daniel Hartenstein, Bereichsleiter Straßen und Kanäle, nun im Bauausschuss an. Das wären etwa Umbauten an Querungsinseln, die viel zu eng sind, um Fußgängern und Radfahrern gleichzeitig Platz zu bieten. Dass es überhaupt unterschiedliche Regelungen an den Kreisverkehren gibt, liege daran, dass sie aus unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Normierungen stammten, erklärte Hartenstein. „Wir wollen nun eine Harmonisierung der Kreisverkehre in ihrer Erkennbarkeit bezüglich der Nutzung für Fußgänger und Radfahrer erreichen.“ Heißt: Beiden soll sofort klar sein, wie sie den Kreisverkehr gefahrlos nutzen können.

Was die Verwaltung dafür bislang getan hat: eine Bestandsaufnahme aller Kreisverkehre in Meerbusch in Straßenbaulast der Stadt und Pläne für mögliche Verkehrsführungen in den einzelnen Kreisverkehren. Nun müssen die Pläne mit der Kreisverkehrsbehörde abgestimmt werden. „Daran arbeiten wir gerade“, so Hartenstein. Dann sollen die Ergebnisse im Fachausschuss vorgestellt werden. Kleinere Arbeiten werden dann unmittelbar umgesetzt, die teuren kommen erst 2023 dran, wenn die Politik entsprechende Mittel bereitstellt.