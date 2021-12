Kriminalität in Meerbusch : Gemeinsamer Kampf gegen Betrüger

Peter Annacker, Fachbereichsleiter Soziale Hilfen und Jugend, die Kriminalhauptkommissare Christoph Kaiser und Stefanie Friese vom Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Thomas Pilz, Leiter der Polizeiwache Meerbusch, Sprecherin und Polizeihauptkommissarin Daniela Dässel sowie Bürgermeister Christian Bommers (v.l.) in der ersten plakatierten Haltestelle „Büderich Kirche“. Foto: RP/ena

Büderich Die Kreispolizeibehörde arbeitet gezielt mit der Stadt zusammen, um durch Aufklären Taten zu verhindern und mögliche Opfer vor Schaden zu bewahren. Start der Kampagne war am Donnerstag auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz.

Wie viele Betrugsfälle es in den vergangenen Wochen in der Region gab, kann Daniela Dässel, Polizeihauptkommissarin und Sprecherin der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, an diesem Morgen nicht exakt sagen. Nur so viel: „Wir nehmen täglich Fälle auf. Aber glücklicherweise bleibt es in der Regel beim Versuch.“ Gleichzeitig gebe es eine hohe Dunkelziffer. Denn immer wieder meldeten sich Opfer erst gar nicht bei der Polizei, weil sie sich schämten.

Dabei werden nicht nur ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern, sagt sie. „Niemand ist davor gefeit.“ Und abgesehen von dem Leid der Betroffenen ist die Schadenssumme hoch: In den vergangenen Jahren haben Betrüger im Rhein-Kreis Neuss ihre Opfer um hohe Millionenbeträge gebracht, berichtet Kriminalhauptkommissar Christoph Kaiser vom Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz. „Es gab sogar Einzelfälle im sechsstelligen Bereich.“

Info Wo es Beratung und Hilfe gibt Polizei Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, Jülicher Landstraße 178 in Neuss, Telefon 02131-3000 oder Mail an Poststelle.Rhein-Kreis-Neuss@polizei.nrw.de Stadt Seniorenberatung, Bommershöfer Weg 2-8 in Osterath, Telefon 02159-916556 oder 916529

Gemeinsam mit der Stadt Meerbusch hat sich die Polizei deshalb zum Ziel gesetzt, noch mehr Menschen zu sensibilisieren und so weitere Straftaten zu verhindern. „Diese Initiative ist absolut nötig und sinnvoll“, sagt Bürgermeister Christian Bommers. Zum Start werden 20 der insgesamt 100 City-Lights in den Buswartehäuschen in Meerbusch mit Plakaten der Aktion „Gemeinsam gegen Betrug“ bestückt. Weitere sollen folgen, kündigt der Verwaltungschef an. Außerdem wurden 5000 Broschüren gedruckt, die kostenlos verteilt werden. Darin werden zahlreiche Tricks von Betrügern entlarvt – vom Enkeltrick über falsche Polizisten und Handwerker, unseriöse Gewinnspiele bis hin zu neuen Maschen wie dem Corona-Schockanruf. „Die Täter sind nicht nur überzeugend, sondern auch ungemein kreativ“, sagt Kriminalhauptkommissar Kaiser, der regelmäßig Senioren in Meerbusch berät.

Erster Polizeihauptkommissar Thomas Pilz, Leiter der Polizeiwache Meerbusch, auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz im Beratungsgespräch mit einem Bürger. Foto: RP/ena

Peter Annacker, Leiter Fachbereich Soziale Hilfen und Jugend bei der Stadt Meerbusch, und seine Mitarbeiter von der Seniorenberatung erleben regelmäßig die große Verunsicherung besonders bei alten Menschen. Seine eigene Mutter sei erst neulich von einer Betrügerin angerufen worden, die sich als ihre Tochter ausgab, erzählt er. „Glücklicherweise ist sie nicht darauf hereingefallen. Aber das ist einfach eine perverse Angelegenheit“, so Annacker. „Deshalb sind wir bei der Seniorenberatung dankbar, dass wir nun gemeinsam gegen die Betrüger vorgehen.“