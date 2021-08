Umweltverschmutzung in Meerbusch : Unbekannte laden Müll in der Altrheinschlinge ab

Ilverich Im Landschaftsschutzgebiet in der Ilvericher Altrheinschlinge haben Bürger eine wilde Müllkippe mit Schutt und Bauabfällen entdeckt. Nun sucht die Stadt Meerbusch den Verursacher. Ihm droht ein Bußgeld.

„Die Entsorgung von Abfällen ist kein Kavaliersdelikt. Durch den Müll können sich Passanten und Tiere verletzen, außerdem können Gefahrstoffe in die Natur gelangen“, so Dana Frey, Stabsstellenleiterin Umwelt und Klimaschutz bei der Stadt. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den Verursachern, die die Stadtverwaltung unter der Rufnummer des Umwelttelefons (02150-916191) entgegen nimmt. Die illegale Müllentsorgung ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld bis zu 100.000 Euro geahndet werden – je nach Umfang der Verunreinigung. Wenn es um gefährliche Abfälle geht (etwa Autos mit Ölrückständen), handelt es sich sogar um eine Straftat. Dabei muss niemand seinen Müll in die Natur schmeißen. Sperrgut und Grünabfälle bis 1,5 Kubikmeter, Elektroschrott, Altpapier, Kabel, Metall, Altglas und saubere Folien in haushaltsüblichen Mengen können kostenlos auf dem Wertstoffhof in Strümp entsorgt werden. Die Gebühren für die Entsorgung von Bauschutt, Holz, Altreifen und Baumischabfall sind überschaubar. „Außerdem sollten sich Bauherren immer einen Entsorgungsnachweis der Firmen geben lassen, die im Haus oder Garten arbeiten. So kann man sicher sein, dass der Müll ordentlich beseitigt wurde“, so Frey.