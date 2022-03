Arbeiten in Meerbusch : Wie die Stadt Kita-Personal sucht

Solche Stellenanzeigen hängen prominent als Citylights in ausgewählten Buswartehäuschen. Mit drei verschiedenen Motiven an 20 Standorten im Stadtgebiet sucht die Stadt Meerbusch Erzieherinnen und Erzieher. Foto: RP/ena

Meerbusch In Meerbusch entstehen neue Einrichtungen. Was in einigen fehlt, sind Erzieher und Erzieherinnen. Die Stadt wirbt nun mit einem Film für sich als Arbeitgeber und plant, Bewerbern bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Familien mit Kindern sind in Meerbusch willkommen, betont Erster Beigeordneter Frank Maatz. „Doch als wachsende Stadt müssen wir entsprechend unsere Infrastruktur ausbauen.“ Dazu zählen beispielsweise neue Kitas, die die Stadt zuletzt auch gebaut hat und weiterhin bauen wird. Problematisch wird es jedoch, wenn die Einrichtungen zwar da sind, aber das Personal fehlt. So zuletzt geschehen in der Kita Rheinräuber am Laacher Weg in Büderich: Die wurde bereits im Oktober 2020 an den Träger übergeben. Dennoch sind dort aktuell nur zwei von möglichen sechs Gruppen in Betrieb.

Denn der allgegenwärtige Mangel an qualifizierten Erzieherinnen und Erziehern ist auch in Meerbusch ein großes Problem. Doch trotz Personalmangels müsse die Stadt unbedingt an ihrem Ausbauprogramm festhalten, fordert Peter Annacker, Bereichsleiter Soziale Hilfen und Jugend bei der Stadtverwaltung. Er betont: „Wir müssen neue Kitas bauen und können nicht etwa darauf verzichten, nur weil Personal fehlt.“ Die gute Nachricht verkündete er im Jugendhilfeausschuss: „Nach dem Stand der aktuellen Einstellungszusagen werden wir zum 1. August alle Fachkraftstellen besetzen können. Ich hoffe, das bleibt auch so.“ Die Stadt habe in den neun städtischen Kitas derzeit 15 Praxisintegrierte Ausbildungsplätze (PIA) auf die drei Ausbildungsjahrgänge verteilt. Annacker: „Damit versuchen wir, die gerade zum neuen Kita-Jahr auftretenden Stellenfluktuationen ein wenig auszugleichen.“

Eine weitere Maßnahme kündigt Frank Maatz an: Die Stadt Meerbusch sei mit den Wohnungsgesellschaften Bauverein, GWG und GWH im Gespräch, um Erzieherinnen und Erziehern künftig bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zur Verfügung stellen zu können. Maatz kündigt an: „Es gibt aktuell noch keinen Abschluss, aber es wird einen Abschluss geben.“

Parallel wirbt die Stadtverwaltung selbst offensiv um Erzieherpersonal, seit Jahresbeginn mit einer Plakatkampagne in den Buswartehäuschen im Stadtgebiet. Dafür wurden drei verschiedene Motive an 20 Standorten im Stadtgebiet ausgewählt. Und jetzt – ganz neu – mit einem Imagefilm, mit dem die Stadt Meerbusch auf sich als Arbeitgeber aufmerksam machen und die unterschiedlichen Möglichkeiten und Werdegänge der Erzieherinnen und Erzieher in den städtischen Kitas aufzeigen möchte. Abrufbar ist der Film auf der Internetseite der Stadt unter https://meerbusch.de/service-und-politik/jobs-und-ausbildung.html sowie auf den städtischen Social-Media-Kanälen und Youtube.

Porträtiert werden in dem Film drei Erzieherinnen aus unterschiedlichen Einrichtungen im Stadtgebiet. So unterschiedlich wie die Lebensläufe der drei Mitarbeiterinnen sind auch die insgesamt neun Kitas in städtischer Trägerschaft. Denn die Ausrichtungen und Schwerpunkte der Kitas sind unterschiedlich. So haben drei Einrichtungen das Gütesiegel als zertifiziertes Familienzentrum erhalten. Andere Kitas haben ihren Schwerpunkt in der Sprachförderung, bei anderen stehen Bewegung und gesunde Ernährung im Vordergrund.