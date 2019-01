Neujahrsempfang der Stadt Meerbusch: Meerbuscher sollen gelassener sein

Zum vielleicht letzten Mal war das JuCa in der Halle 9 in Osterath Schauplatz des traditionellen Neujahrsempfangs, zu dem Stadt Meerbusch immer rund 300 Gäste aus Politik, Brauchtum, Schulen und Kultur einlädt.

Basis in Meerbusch sei eine „florierende lokale Wirtschaft“, so die Bürgermeisterin. Die Gewerbesteuer-Einnahmen fließen, und in 2019 soll der Haushalt im dritten Jahr in Folge mit einem Überschuss abgewickelt werden. Also alles in Ordnung? Nicht so ganz, wirft sie ein. Denn es herrsche in Meerbusch innerhalb der Bevölkerung eine Neigung zum Meckern. Mal rege sich jemand über Parkgebühren auf, dann über die Tempo-30-Zone, dann über falsche Ampelschaltungen, krähende Hähne, klappernde Kanaldeckel oder hinderliche Baustellen. Mielke-Westerlage ist der Meinung, dass die Neigung zu „wenig informieren, schnell empören und zackig in den sozialen Medien posten“, eher zu Unzufriedenheit führe. Dabei kann sie die Meerbuscher, die sich öffentlich aufregen und unzufrieden scheinen, gar nicht verstehen. Denn der Blick von außen auf Meerbusch sei offenbar ein anderer. Die Nachfrage nach Baugrund und Wohnungen in Meerbusch sei trotz hoher Immobilienpreise so hoch wie noch nie. Ihr Appell an die vermeintlich Unzufriedenen: den Blickwinkel wechseln, Dinge aus der anderen Warte betrachten und relativieren – und vor allem gelassen bleiben.