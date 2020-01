70 Millionen für Bauprojekte : Das sind die Baustellen der Stadt in 2020

Das Rathaus an der Dorfstraße wird grundsaniert. Die Fassade ist fertig, das Gerüst wurde bereits vor Weihnachten abgebaut. Foto: Anne Orthen (ort)

In diesem und in den nächsten Jahren investiert die Stadt Meerbusch insgesamt rund 70 Millionen Euro in Neubauprojekte. Zwei Kitas in Büderich sollen bis August fertig sein. Die Arbeiten am Rathaus liegen im Zeitplan.

Claus Klein, Leiter Service Immobilien der Stadt Meerbusch, ist kein Mann, der schnell mit Superlativen um sich wirft. Insofern heißt es was, wenn er sagt: „Das ist das größte Bauprogramm, das wir je hatten.“ In diesem und den nächsten Jahren investiert die Stadt Meerbusch insgesamt rund 70 Millionen Euro in Neubauprojekte, die der Rat bereits beschlossen hat. Hinzu kommen in 2020 rund drei Millionen Euro für Sanierungsprojekte, dazu gehört etwa das Dach des Mataré-Gymnasiums in Büderich. Das sind die wichtigsten Bauprojekte, die in diesem Jahr fertig werden:

Erst Mitte November war der Spatenstich für die neue Kita am Laacher Weg. Schon zum Start des Kindergartenjahres im August soll sie fertig sein. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Kita Laacher Weg Dort geht es am heutigen Montag mit schwerem Gerät weiter: Auf der Baustelle der neuen Kindertagesstätte in Büderich, in der bereits ab August rund 100 Kinder betreut werden sollen, beginnen die Montage-Arbeiten für den Rohbau. In den Morgenstunden werden auf Tiefladern bis zu zehn Meter große Holzbauteile für die Erdgeschosswände geliefert und mit einem Kran aufgestellt. Deshalb kann es auf dem Laacher Weg zu Rückstaus kommen. Die Bodenplatte ist bereits seit einer Woche betoniert. „Damit sind wir auf den Tag genau im Terminplan“, sagt Klein. Das ist sei wichtig, denn: „Wir stehen unter enormem Zeitdruck. Die Kita soll zum neuen Kindergartenjahr bezugsfertig sein“, sagt Claus Klein, der mit diesem Bauprojekt „sehr zufrieden“ ist. Besonders ist die Bauweise (Holz-Hybrid): Boden und Decken sind aus Beton, der Rest aus Holz. Gebaut wird mit hoher Dämmung, sodass Energie eingespart wird. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, außerdem wird das Dach begrünt. Zu den Baukosten von 3,8 Millionen Euro gibt das Land 2,5 Millionen dazu.

INFO Handwerk: Zu wenig und überteuerte Angebote Problem Bereits seit einigen Jahren hat die Stadt Meerbusch immer wieder Probleme, Handwerker für kleinere städtische Bauprojekte zu finden. Bei Ausschreibungen gebe es manchmal gar keine oder nur wenige überteuerte Angebote. Claus Klein, Leiter Service Immobilien, sagt dazu: „Ich bin seit mehr als 30 Jahren im Geschäft, aber so extrem wie jetzt habe ich die Situation noch nie erlebt.“ Es werde immer schwieriger, Firmen für kleinere Aufträge zu finden, die etwa Fenster einbauen, anstreichen oder Fliesen legen. Ausschreibungen Die Stadt Meerbusch muss bei einem bestimmten finanziellen Umfang die Arbeiten bundesweit, oft sogar europaweit ausschreiben. Kleinere Aufträge werden gerne gezielt direkt an Handwerker aus Meerbusch oder der Region gegeben, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen.

Generalsanierung Rathaus Büderich Gebaut wurde das Gebäude an der Dorfstraße 1901, immer wieder gab es Umbauten und Erweiterungen. Seit Juli 2019 wird das denkmalgeschützte Haus von Grund auf saniert. Kosten: rund 1,5 Millionen Euro. „Mit den Arbeiten liegen wir im Plan“, sagt Claus Klein. Die Putzer sind schon fertig, aktuell sind die Bereiche Elektrik, Heizung, Sanitär und Lüftung dran. „Ende Juni, spätestens Anfang Juli wollen wir fertig sein.“ Dann zieht die Bürgermeisterin mit ihrem Team aus dem Erwin-Heerich-Haus in Bovert aus und wieder zurück nach Büderich. Parallel ziehen die Zentralen Dienste von der Moerser Straße nach Bovert um. „Fassade, Dach und Fenster im historischen Rathaus sind schon fertig“, beschreibt Claus Klein den Stand der Arbeiten an der Dorfstraße. „Das Gerüst wurde vor Weihnachten entfernt.“ Große Überraschungen gab es bislang keine. „Wir haben allerdings einige alte Mosaikfliesen unter dem Bodenbelag gefunden, die nun aufgearbeitet werden.“ Auch die alten Gussstahl-Heizkörper und einige Stuckelemente sollen – wo es möglich und der finanzielle Aufwand nicht zu hoch ist – erhalten werden. Die Fenster sind natürlich neu, wurden aber der historischen Formensprache und Einteilung nachempfunden. Die alten Eingangstüren hingegen bleiben im Original und sollen aufgearbeitet werden.

Foyer Forum Wasserturm Eines der Bauprojekte, das Claus Klein Bauchschmerzen bereitet. „Damit sind wir nicht glücklich. Wir haben enorme Schwierigkeiten, Firmen zu finden.“ Der Rohbauunternehmer etwa sei kurzfristig abgesprungen. Aktuell wird der alte Verbindungsgang abgebrochen. „Optimal wäre es, wenn wir direkt im Anschluss, das wird Ende Januar oder Anfang Februar sein, mit dem Rohbau beginnen können“, sagt Klein. Dann soll ein Foyergebäude gebaut werden. denn bislang gab es im Forum Wasserturm keinen Bereich, um die wartenden Besucher vor Wind und Wetter zu schützen. Klein: „Mit dem Foyer wollen wir eine Aufenthaltsfläche für 300 Besucher schaffen, inklusive Garderobe und Kartenausgabe.“ Wann das Foyer fertig sein wird? Claus Klein zögert. „Es wäre in diesem Fall vermessen, einen Fertigstellungstermin zu nennen. Aber es wird in 2020 sein.“ Die Erweiterungspläne der beliebten Kulturstätte in Lank-Latum hatten von Beginn an für Diskussionen gesorgt. Erst nach langem Hin und Her wurden die Pläne im Sommer 2018 von der Politik beschlossen. Die zuletzt von der Verwaltung vorgeschlagenen Sparmaßnahmen – beispielsweise der Verzicht auf ein Glasdach sowie auf Garderoben und Thekenanlage – lehnten die Politiker ab.