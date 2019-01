Noch keine Entscheidung zum Konverter: Stillstand in Sachen Konverter: Stadt will informieren

Stillstand in Sachen Konverter: Stadt will informieren

Strahlenschutz-Expertin spricht am 24. Januar in Osterath zu den möglichen Belastungen, die Anwohner durch einen Konverter hätten.

(RP/ak) Wie geht es weiter in Sachen Stromkonverter? „Die Lage ist mehr als unbefriedigend, der Entscheidungsprozess stockt ebenso wie der Informationsfluss“, so Meeerbuschs Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage.

Entsprechend groß bleibe die Verunsicherung und Besorgnis in der Bürgerschaft. Zumindest etwas mehr Klarheit soll darum ein öffentlicher Informationsabend bringen, der am Donnerstag, 24. Januar, um 18 Uhr, in der Aula der Städtischen Realschule an der Görresstraße 6 in Osterath beginnt.