Wohnen in Meerbusch Stadt bewertet Einwände gegen Lanker Neubaugebiet

Auch die Meerbuscher Ortsgruppe des BUND hatte starke Kritik an den Planungen geäußert. Der Verein weist darauf hin, dass Lank-Latum laut Klimaanalysekarte ein Bereich sei, in dem sich aufgrund hoher Versiegelung die Hitze staue und länger halte. Der BUND weist darauf hin, dass die Stadt dafür extra Maßnahmen beschlossen habe. So sehe die „Klimafeste Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung“ vor, dass an diesen hochbelasteten Orten Flächen entsiegelt und zusätzliche Begrünung und Verschattung geschaffen werden sollten. Würden die Pläne umgesetzt, geschehe aber das Gegenteil, so der BUND. Der Verein fordert unter anderem, dass das Baugebiet verkleinert wird. Damit soll eine Abkühlung bringende Streuobstwiese erhalten werden.