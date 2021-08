Digitalisierung in Meerbusch : Stadt treibt Ausbau des schnellen Internets weiter voran

Meerbusch Rund 12.600 Haushalte sollen ab 2021 ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Bürgermeister Christian Bommers will den Ausbau aktiv fördern.

(RP) Künftig sollen so viele Meerbuscher Haushalte wie möglich schnelles Internet haben. Bürgermeister Christian Bommers will den Ausbau des Glasfsernetzes im Stadtgebiet weiter aktiv fördern und sagt: „Als Stadt Meerbusch unterstützen wir die Telekommunikationsanbieter deshalb, wo wir nur können.“

Um den Glasfaserausbau schnell voran zu treiben, hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren intensive Gespräche mit den mehreren Anbietern geführt. „Welcher Anbieter letztlich das Glasfasernetz wo ausbaut, entscheiden die Unternehmen allerdings selbst“, so Bommers. So baut die Deutsche Telekom im Zentrum Büderichs das Glasfasernetz aus und versorgt damit zukünftig bis zu 3600 Haushalte. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde im Dezember 2020 unterzeichnet. Mit der Deutschen Glasfaser hat die Stadt im April dieses Jahres einen Kooperationsvertrag geschlossen. Der Glasfaserausbau soll in diesem Jahr beginnen. Über 9000 Haushalte in ganz Meerbusch liegen im Ausbaugebiet, alle wurden unlängst durch den Bürgermeister angeschrieben. „Ziel war es, über den bevorstehenden Ausbau zu informieren und transparent darzulegen, unter welchen Bedingungen die Deutsche Glasfaser den Ausbau des Glasfasernetzes kostenlos vorantreibt“, erklärt Bommers. „Dass das Unternehmen für die einzelnen fest geplanten Ausbaugebiete Büderich-Nord, Osterath, Lank-Latum, Strümp und Rheingemeinden eine Vermarktungsquote von jeweils 40 Prozent als Bedingung für den kostenlosen Ausbau geknüpft hat, ist ein übliches Vorgehen, um den Ausbau wirtschaftlich zu ermöglichen.“