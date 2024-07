Stadtplanung in Meerbusch Stadt erarbeitet nun ein Gestaltungshandbuch

Kostenpflichtiger Inhalt Bürger hatten in Nierst und Ilverich mehr als 800 Unterschriften gegen die Umsetzung einer Gestaltungssatzung gesammelt. Darin waren umfangreiche Vorgaben zur Gestaltung gemacht worden: In dem betroffenen Ortsbereich waren etwa nur Satteldächer mit einer Neigung von 35 bis 45 Grad erlaubt. Außenwände waren in rot bis rotbraunem Klinker vorgesehen und auch die Farbe der Fugen war eingeschränkt.