Neuer Bußgeldkatalog : Politiker wollen höhere Bußgelder für Umweltsünder

Im Haupt- und Finanzausschuss diskutierten die Politiker über höhere Bußgelder für Umweltsünder.

(kir) Weggeworfene Zigarettenkippen oder To-go-Becher, ausgespuckte Kaugummis oder „wildes“ Urinieren, all das wird in vielen Ländern streng bestraft. So hat sich Singapur den Ruf eines sauberen Stadtstaats erworben. Ganz so drakonisch sollen die Bußgelder in Meerbusch nicht sein. Doch in einem Antrag der UWG, der nun im Haupt- und Finanzausschuss beraten wurde, heißt es, dass aus der Bevölkerung der Wunsch an die Partei herangetragen wurde, etwas mehr gegen Umweltverschmutzungen durch weggeworfene Kippen, Scherben, Papier oder wildes Abkippen von Müll getan werden müsse.