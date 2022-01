Politik in Meerbusch : Ideen für eine digitale Zukunft

Meerbusch Die Stadt Meerbusch will zeitnah eine eigene Digitalstrategie entwickeln. Sieben Themenschwerpunkte wurden bereits entwickelt. Nun wird entschieden, welche Projekte umgesetzt werden können. Die Stadt beantragt Fördergelder.

Bewerten Am 14. Januar will sich die Bewertungsprojektgruppe treffen und die 39 Projektideen aus sieben Themengruppen in drei Kategorien klassifizieren. Die Ergebnisse werden dann im Ausschuss für Digitalisierung am 20. Januar präsentiert.

Anfang November trafen sich dann – wegen Corona digital – die dazugehörigen Themen-Projektgruppen mit Vertretern aller Fraktionen, der Bürgerschaft und der Stadtverwaltung zu ihren Sitzungen, berichtet Manfred Dohmen, Chief Digital Officer (CDO) der Stadt. In das jeweilige Thema führte in jeder Gruppe ein Themenpate der Stadtverwaltung ein. Fünf bis sechs Projektideen wurden pro Gruppe erarbeitet. Laut Dohmens Einschätzung ist die Stadt Meerbusch „bereits auf einem guten Weg bei der Entwicklung einer Digitalstrategie“.

In allen Projektgruppen wurde als digitales Arbeitsinstrument das sogenannte EDU-Pad verwendet. Damit können mehrere Personen gleichzeitig an einem Textdokument arbeiten. Dohmen erklärt, dass das EDU-Pad auch jetzt noch nicht geschlossen ist, sodass auf diesem Weg weitere Ideen und Anregungen einfließen können. Karl Trautmann, Vorsitzender des Digitalausschusses, betont ausdrücklich, dass sich auch die Bürger über das EDU-Pad weiter einbringen können und sollen. In der Ratssitzung am 17. Februar sollen schließlich einzelne Projekte verabschiedet und andere vorerst nicht weiter verfolgt werden.

Und wie geht es dann weiter? Digitalisierungsbeauftragter Dohmen kündigt an: „Im nächsten Schritt wollen wir schauen, welche Ideen relevant sind und relativ einfach und schnell umgesetzt werden können. Bis Ende Januar soll die priorisierte Ideensammlung stehen.“ Zuvor treffen sich die Workshopmitglieder zu einem zweiten sogenannten Konsolidierungsworkshop, in dem sie die Ideen bewerten. Über das Ergebnis dieses Workshops informieren sich die Mitglieder des Digitalisierungsausschusses in ihrer Sitzung am Donnerstag, 20. Januar (17 Uhr, Aula Realschule Osterath), um anschließend dem Stadtrat zu empfehlen, diese ausgewählten Projektideen mit in die Digitalstrategie der Stadt Meerbusch aufzunehmen.