Umwelt in Meerbusch : Stadt bekommt 418.000 Euro für den Klimaschutz

Im vergangenen Sommer war das „Mobile Grüne Zimmer“ auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz aufgebaut. Technischer Beigeordneter Michael Assenmacher (v.l.), Dana Frey, Leiterin Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz, Klimaschutzmanagerin Denise Pottbäcker und Lena Clermont, Mitarbeiterin Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz, stellten das Projekt vor. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Die Stadt Meerbusch hat sich erfolgreich bei dem NRW-Förderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen" beworben. Mit dem Geld sollen „Hitze-Hotspots" wie der Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich entsiegelt und Gebäude wie das Mataré-Gymnasium begrünt werden.

(RP) Die Stadt Meerbusch hat sich erfolgreich um Gelder aus dem Förderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen" des Landes NRW beworben. Im Rathaus ging jetzt ein Zuwendungsbescheid über rund 418.000 Euro ein. Die Stadt hatte das Geld beantragt, um konkrete Maßnahmen aus ihrem Klimafolgen-Anpassungskonzept umsetzen zu können, das im Sommer 2020 verabschiedet wurde. Die Maßnahmen werden schon in diesem Jahr zu 100 Prozent vom Land gefördert.

Ein wichtiges Ziel, das nach einer umfassenden Stadtklima-Analyse für Meerbusch herausgearbeitet wurde: Große asphaltierte oder gepflasterte Flächen in den Ortskernen sollen zumindest zum Teil entsiegelt werden. Plätze wie diese entwickeln sich insbesondere bei hochsommerlichen Extrem-Wetterlagen schnell zu flirrenden „Hitze-Hotspots", die das Mikroklima im gesamten Ort belasten. Ein Beispiel: der Dr.-Franz-Schütz-Platz im Zentrum Büderichs, der größte Platz im Stadtgebiet - derzeit als Park- und Festplatz genutzt. „Hier möchten wir 36 Stellplätze vom Asphalt befreien und statt dessen mit sogenannten Rasengittersteinen belegen", so der Technische Beigeordnete Michael Assenmacher. 18 große Bäume in mobilen Pflanzkästen sollen den Platz zusätzlich beschatten. Da die Bäume beliebig versetzt werden können, bleiben größere Veranstaltungen wie das Schützenfest auf dem Platz weiter möglich.

Eingreifen möchte die Stadt auch am Mataré-Gymnasium in Büderich: Hier sollen rund 650 Quadratmeter Schulhof bepflanzt und ein rund 1400 Quadratmeter großes Flachdach begrünt werden. Gute Erfahrungen hat die Stadt unter anderem bereits bei der Entsiegelung und Umgestaltung des Schulhofes der Eichendorff-Grundschule in Osterath gemacht.

Zusätzlich wird die Stadt mit Hilfe der Fördermittel ein Programm auflegen, das die Begrünung bestehender Gebäude finanziell unterstützt. Am Technischen Rathaus in Lank und am Baubetriebshof in Strümp geht die Stadt bereits mit gutem Beispiel voran. „Begrünte Dächer und Fassaden helfen wirkungsvoll dabei, die klimatischen Verhältnisse in einer verdichteten Stadtlandschaft zu verbessern", so Assenmacher. "Grün am Haus wirkt abkühlend, es speichert und verdunstet Regenwasser, bindet Feinstaub und Kohlendioxid."

Im Grünflächenkataster auf der Internetseite der Stadt können Hauseigentümer nachsehen, ob ihr Hausdach für Begrünung geeignet ist. Eine Förderrichtlinie und Antragsformulare wird die Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz der Stadtverwaltung kurzfristig erstellen. Die Fördergelder sollen schon in diesem Jahr bereitgestellt werden.