Klinik in Meerbusch : St. Elisabeth-Hospital: Bettenhaus eröffnet

Die erste Etage des neuen Bettenhauses geht nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit nun in Betrieb. Das Erdgeschoss soll im Sommer fertig sein. Foto: St Elisabeth Hospital

Lank-Latum Nach 17 Monaten Bauzeit sind die Zimmer im Obergeschoss bezugsbereit. Das Erdgeschoss der Meerbuscher Klinik mit weiteren 16 Zimmern soll Mitte Juni fertig sein. Firmen und Handwerker aus der Region waren am Bau beteiligt.

(RP) Die erste Etage des neuen Bettenhauses am St. Elisabeth-Hospital in Lank ist nun nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit in Betrieb gegangen. Das Erdgeschoss wird voraussichtlich Mitte Juni fertiggestellt sein. Im ersten Schritt sind 15 komfortabel eingerichtete Zimmer entstanden – alle mit eigenen Badezimmern. 16 weitere Patientenzimmer folgen nach Inbetriebnahme des Erdgeschosses. Rund 8,4 Millionen Euro haben die Verantwortlichen in den Bau investiert, viele lokale und regionale Unternehmen haben an den Arbeiten mitgewirkt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Patienten nun moderne und großzügige Krankenzimmer anbieten können“, sagt Geschäftsführer Conrad Middendorf. „Die neuen Patientenzimmer bieten einen hohen Komfort und vermitteln eine behagliche Atmosphäre, fast wie in einem Hotel“, ergänzt Julia Held, Kaufmännische Direktorin des St. Elisabeth Hospitals. Und bei den Patienten waren die neuen Räume schon vor ihrer Fertigstellung begehrt: „Wir wissen sogar schon von einigen, die ihre Operation eigens verschoben haben, um von den neuen Zimmern profitieren zu können.“

Auch die Mitarbeiter im Haus freuen sich auf das Arbeiten im neuen Bereich des Krankenhauses. „Das macht einfach viel Freude, in diesen schönen, großzügigen Räumlichkeiten tätig zu sein“, betont Julia Held.

Carolin Kaenders (l.), Stationsleitung, und Havva Öztürk, Stationssekretärin, in einem der neuen Patientenzimmer. Foto: Elisabeth Hospital/Berangere Beesen/Berangere Beesen

So sollen beispielsweise große Fenster den hellen und freundlichen Einrichtungsstil der neuen Zimmer noch unterstreichen. Zusätzlichen Komfort bieten die behindertengerechten Badezimmer. Jedes Bett verfügt zudem über ein Multimedia-Patienten-Terminal mit eigenem Fernseher, Telefon und weiteren Zusatzoptionen. Ebenfalls auf beiden Etagen findet sich eine Lounge mit Kaffee-Spezialitäten – allerdings ist dieser Bereich noch nicht eröffnet, sondern lädt erst nach dem Ende der Corona-Pandemie zum Verweilen ein. Bezugsfertig ist jetzt das Obergeschoss des Neubaus. Am 1. März sind die stationären Patienten der operativen Orthopädie bereits in die 15 neuen Zimmer umgezogen. Die Einsegnung der Station fand am vergangenen Freitag statt. Die 40 Betten verteilen sich auf Zwei- und Drei-Bett-Zimmer. Zwei der Zweibett-Zimmer können bei Bedarf auch als Isolierzimmer genutzt werden.

Als Architekten zeichnete die Düsseldorfer Dependance von Sander.Hofrichter mit Thorsten König und Nina Heeger verantwortlich. Worauf die Architekten besonders stolz sind: Sie schafften es, mit Unterstützung vieler lokaler und regionaler Handwerker den Neubau trotz der Einschränkungen durch Corona in 17 Monaten fertigzustellen. So kommen die Gardinen vom Meerbuscher Raumausstatter Bernd Remers, und den Stahl lieferte Metallbau Jürgens, ebenfalls ein Meerbuscher Unternehmen. Aber auch Unternehmer aus Krefeld, Düsseldorf, Neuss und Kempen trugen mit ihren Gewerken zum Erfolg bei. „Unser Dank gilt den Handwerkern, die wirklich engagiert und sorgfältig gearbeitet haben. Aber auch unseren Mitarbeitern und Patienten für ihre Geduld und ihr Verständnis“, so Conrad Middendorf.