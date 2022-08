Schulausbau in Meerbusch : Neuer Sportplatz am Mataré-Gymnasium

Meerbusch Die Stadt hat 225.000 Euro in den Platz investiert. Dieser ist ein Ausgleich für die Außensportanlage, die für den Bau der benachbarten Kindertagesstätte weggefallen war.

Der Belag ist fertig, die Körbe montiert, und die Schüler können bald mit dem Sport beginnen. Zuvor inspizierten die Verantwortlichen das neue Spielfeld auf dem Hof des Mataré-Gymnasiums. „Das ist eine tolle Sache für unsere Schule und für den Schulsport. Der Platz eröffnet uns auch im Ganztagsbetrieb mehr Möglichkeiten für Angebote an der frischen Luft“, freut sich Tobias Bomhard. Der stellvertretende Schulleiter des Mataré-Gymnasiums durfte das neue Spielfeld für Basketball, Volleyball und Badminton jetzt gemeinsam mit Anna Hardenberg, stellvertretende Leiterin des Städtischen Servicebereichs Grünflächen, und Florian Stanka vom zuständigen Planungsbüro Stanka Landschaftsarchitektur, erstmals in Augenschein nehmen. Rund 225.000 Euro hat die Stadt Meerbusch einschließlich Bodengutachten, Erdarbeiten, Drainagesystem und Geräteausstattung in die Anlage investiert. „Wir sind froh, dass pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres alles fertig geworden ist“, so Anna Hardenberg.