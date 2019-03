TD Lank: Berta Strang ist fit und gelenkig mit 99 Jahren

Das Foto zeigt die Lanker Damen-Gymnastikgruppe von 1976. Das Training fand damals im Pfarrheim in Lank statt. Berta Strang ist die Sportlerin im roten Shirt. Foto: TD Lank

Die Lankerin ist Gründungsmitglied der Gymnastikabteilung beim TD Lank und trainiert regelmäßig. Am Mittwoch hat sie Geburtstag.

(RP) Zur Begrüßung strahlt Berta Strang wie immer über das ganze Gesicht und legt sogar spontan eine kleine Tanzeinlage hin. Erstaunlich gelenkig zeigt sich die Lankerin dabei. Kein Wunder – schließlich treibt die Frau seit vielen Jahren regelmäßig Sport und hält sich fit. Das Besondere: Morgen, am 20. März, feiert sie ihren 99. Geburtstag.

Für Berta Strang scheint das noch lange kein Grund zu sein, die Beine hochzulegen oder sich gemütlich in den Ohrensessel zurückzuziehen. Im Gegenteil. Bis heute trainiert sie regelmäßig in ihrer Senioren-Gymnastikgruppe beim TD Lank – manchmal sogar zweimal die Woche.

„Ich liebe Sport und war schon immer aktiv“, erzählt die gebürtige Kölnerin. Wegen einer leichten Verformung der Wirbelsäule hatte sie bereits während ihrer Schulzeit in der Domstadt mit regelmäßiger Gymnastik begonnen. Als sie dann in den 1960er Jahren mit ihrem Mann nach Meerbusch-Lank zog, informierte sie sich sofort, welche Sportangebote es vor Ort gab.

Ein glücklicher Zufall: Denn genau zu jener Zeit, am 1. Mai 1965, hatte sich die erste Damen-Gymnastikgruppe beim TD Lank gegründet. „Da habe ich sofort mitgemacht“, erzählt das Gründungsmitglied. Schon damals mit dabei war auch Hannelore Davids, die heute noch die Seniorensport-Gruppen des Vereins leitet – und übrigens selbst bereits 79 Jahre alt ist.

„Brühler Weg“ steht bald in Yokohama

Begehrte Haltestellenschilder : „Brühler Weg“ steht bald in Yokohama

Auch in einer Tanzgruppe wurde Berta Strang später Mitglied und ging außerdem regelmäßig und ausgiebig spazieren. Gerne hätte sie noch viel mehr Sport gemacht, erzählt sie, aber das habe ihre Vollzeit-Berufstätigkeit nicht zugelassen

Nicht nur die sportlichen Aktivitäten haben Berta Strang in ihrem Verein immer gefallen. „In unserer Gymnastikgruppe entstand auch sehr schnell eine tolle Gemeinschaft“, erinnert sie sich. „Wir waren untereinander befreundet und haben viel gemeinsam unternommen.“ Besonders in Erinnerung sind ihr die stimmungsvollen Tanzbälle des Vereins geblieben, aber auch die lustigen Grillfeste am Rhein und eine Modenschau, bei der die Vereinsmitglieder selbst über den Laufsteg stolzierten.