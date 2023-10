Sportförderung für Kinder Toben und Springen beim TSV Meerbusch

Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren sollten am kommenden Wochenende (Samsag und Sonntag, 14. und 15. Oktober) ihre Turnschuhe und ihre Sportsachen bereit legen. Denn der TSV Meerbusch lädt in Kooperation mit Sportfusion zu einem zweitägigen Indoor-Kindersport-Event ein. Jeweils von 10 bis 15 Uhr sind Jungen und Mädchen eingeladen in der Forstenberg Halle in Lank zu springen, zu klettern und zu toben.