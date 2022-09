Sportanlage in Meerbusch : Das erste Fest auf dem neuen Krähenacker

Kinder und Erwachsene konnten die Sportangebote auf dem sanierten Krähenacker nutzen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Meerbusch Beim Familien-Sportfest des Osterather TV erhielten die Gäste einen Einblick in die Leichtathletik, als die öffentlich zugängliche Anlage offiziell in Betrieb genommen wurde. Zudem wurden Meerbuschs Sportler des Jahres gekürt.

Tom blickt gespannt auf den Monitor. Als dort ein Pfeil aufleuchtet, rennt er sofort los. Hin geht es im Sprint, zurück muss er ein paar Hürden überspringen, bevor er nach knapp sieben Sekunden das Ziel erreicht. Dort spuckt die Maschine sofort einen Bon aus, auf dem seine Reaktions- und Endzeit steht. „Ich glaube, ich war ziemlich schnell“, sagt der Neunjährige, der Mitglied bei GWR Büderich ist.

Zum Familiensportfest des OTV auf der runderneuerten Bezirkssportanlage am Osterather Krähenacker ist er gekommen, um einen Einblick in die Leichtathletik zu erhalten. Neben Tom galt das für mehr als 60 Kinder im Alter von fünf bis zwölf, die sich im Staffellauf, Weitsprung oder anderen Disziplinen ausprobieren konnten. Auch für die Erwachsenen hatte die Leichtathletikabteilung des Osterather TV einiges im Angebot. So konnten die Gäste ins Nordic Walking oder Slow Jogging hereinschnuppern oder das Deutsche Sportabzeichen ablegen. Letzteres tat auch Helmut Recknagel. Der 78-Jährige ist topfit und erringt seit mehr als zwei Jahrzehnten das Abzeichen, für das jeder Teilnehmer Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination unter Beweis stellen muss. „Meine Kondition ist gut, die Problemdisziplin ist meist das Kugelstoßen“, berichtet der Büdericher. Die neue Anlage am Krähenacker, die für rund 890.000 Euro saniert wurde, finde er wunderbar. Vor allem, dass nicht nur OTV-Mitglieder sie nutzen dürfen, sondern sie für jedermann zugänglich ist. „Durch das neue Fluchtlicht kann ich nun auch im Winter sicher laufen gehen“, sagt der Rentner.

Zu Beginn der Veranstaltung hatten Bürgermeister Christian Bommers sowie Peter Dietz, Vorsitzender des Stadt-Sport-Verbands Meerbusch (SSVM), die Sportler des Jahres gekürt, die das Gremium aus zeitlichen Gründen selbst benannt hatte. In der Kategorie „Erwachsenen-Einzelsportler“ erhielt Elias Gräve Pokal und Urkunde. Die in Büderich aufgewachsene Hockeyspielerin wurde in der Saison 2021/22 mit dem Düsseldorfer HC sowohl Deutscher Meister in der Halle als auch auf dem Feld. Bei der jüngsten WM war die 26-Jährige mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auf Rang vier gelandet.

In der Kategorie „Erwachsenen-Mannschaft“ sicherten sich die Damen des TuS TD 07 Lank den Titel. Dem Team von Trainer Jurek Tomasik war in der vergangenen Saison in der Regionalliga Nordrhein auf Platz zwei gelandet und hatte damit erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die 3. Liga geschafft.

In der Kategorie „Einzelsport-Junioren“ wurde Badmintonspielerin Sagana Jeyarajan vom BSC Büderich ausgezeichnet. Die 18-Jährige wurde unter anderem Verbandsmeisterin im gemischten Doppel (U19) und „Vize“ im U19-Einzel sowie Doppel und qualifizierte sich damit in allen drei Disziplinen für die Westdeutschen Meisterschaften.

Als „Junioren-Mannschaft des Jahres“ wurden die Rhein Bascats Düsseldorf gekürt – eine Spielgemeinschaft des Osterather TV und der Bascats Düsseldorf, der erstmals die Qualifikation zur weiblichen U19 Nachwuchs-Bundesliga, der höchsten Liga in dieser Altersklasse, gelungen war.