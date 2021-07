Freizeit in Meerbusch : Baustart für neue Leichtathletikanlage am Krähenacker in Osterath

Baustart für neue Leichtathletikanlage am Krähenacker in Osterath

Osterath Am Krähenacker soll ein modernes Trainingsangebot mit Kunststoffbahn und Flutlicht für Vereins- und Freizeitsportler entstehen. Wenn alles glatt läuft, könnte die Anlage Ende Oktober fertiggestellt sein.

Derzeit sind am Krähenacker die Landschafts- und Tiefbauer am Zug. Der Aufwand zum Baustart ist beträchtlich: Rund 3000 Kubikmeter Boden müssen bewegt werden, um die baulichen Voraussetzungen zu schaffen. Unter anderem werden dazu die alte Aschelaufbahn samt Tragschicht abgetragen und Gräben für die aufwendige Entwässerung der Anlage ausgehoben. Anschließend rücken die Elektriker an, um sechs Flutlichtmasten mit LED-Technik zu setzen und die nötigen Stromleitungen zu ziehen. Wenn alles fertig ist, werden sowohl die Laufbahnen als auch das Rasenspielfeld in den Abendstunden beleuchtet sein. Für die Läufer und Jogger fährt das Flutlicht auf zehn Prozent Auslastung, wird zusätzlich Fußball gespielt, kann die volle Leuchtkraft genutzt werden. Das Licht für die Laufbahn lässt sich dazu auch individuell einschalten. Nach einer Stunde erlöschen die LEDs langsam von selbst. Um 22 Uhr endet der Flutlichtbetrieb.