Handball : Wichtiger Sieg für Lank im Abstiegskampf

(faja) Große Erleichterung im Lager der Lanker Verbandsliga-Handballer: Der TuS Treudeutsch setzte sich beim Tabellennachbarn HSG Wesel mit 27:26 durch. „Das war im Abstiegskampf ein extrem wichtiger Sieg“, sagte ein erleichterter Ralf Müller.

Im ersten Durchgang hatten die Lanker das Heft deutlich in der Hand und gingen mit einer 12:10-Führung in die Pause. Da hätten sie deutlich höher führen müssen, sie vergaben aber viele gute Gelegenheiten. Mitte der zweiten Hälfte lagen sie dann plötzlich mit 19:22 (47.) in Rückstand. Binnen zehn Minuten drehten sie den Spieß aber mit 7:1 Toren in Folge zur 26:23-Führung (57.) um.