Fußballvorschau fürs Wochenende : TSV Meerbusch will zurück in die Erfolgsspur

Beim Spiel gegen Monheim verloren die Meerbuscher, das soll am Sonntag gegen Hilden anders aussehen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Landesligist TSV II empfängt den SV „Hö-Nie“, Bezirksligist FC Büderich trifft auf Kalkum-Wittlaer, TSV spielt gegen Hilden.

Von Christoph Baumeister

Wohin führt der Weg des TSV Meerbusch in der Fußball-Oberliga? Zunächst schien es so, als dass sich die Blau-Gelben in der aktuellen Saison in der Spitzengruppe festsetzen könnten. Doch nach den beiden jüngsten Niederlagen in Monheim (0:1) und gegen Ratingen (2:4) drohen sie jetzt, ins Tabellenmittelfeld durchgereicht zu werden. Im Auswärtsspiel am Sonntag um 15 Uhr beim VfB Hilden wollen die Meerbuscher deshalb unbedingt zurück in die Erfolgsspur kehren.

„Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in einen Negativlauf kommen“, warnt Trainer Toni Molina. „Sonst kann es ganz schnell gehen, dass wir auf Platz zehn oder zwölf stehen. Darauf habe ich – mit einer Mannschaft, die über eine solch große Qualität verfügt – wenig Lust.“

Die Formkurve der Hildener verläuft recht ähnlich. Nach einem guten Start mit nur einer Niederlage aus den ersten acht Spielen konnten sie in den zurückliegenden drei Partien nur einen Zähler erringen. Damit liegen sie drei Punkte hinter dem derzeit siebtplatzierten TSV auf Platz elf.

Möglicherweise wird Molina den einen oder anderen personellen Wechsel vornehmen, denn in der Vorwoche zeigte sich, dass bei mehreren Stammkräften der Akku etwas leer war. „Wenn ich eins aus dem Match gelernt habe, ist es, dass ich den Spielern aus der zweiten Reihe mehr Vertrauen schenken muss“, betont Molina.

In der Landesliga empfängt die „Zwote“ des TSV am Sonntag (15 Uhr) den SV Hönnepel-Niedermörmter am heimischen Windmühlenweg. Für sie gilt es, den katastrophalen Auftritt in Amern (0:6) vergessen zu lassen. Ähnlich wie die „Erste“ droht auch der TSV-Reserve nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen in der Tabelle weiter nach unten abzurutschen. „Die Jungs müssen begreifen, dass sie in dieser Liga nur dann bestehen können, wenn sie in jedem Spiel an ihre Leistungsgrenze gehen“, betont Coach Niklas Bonnekessel, dessen Team aktuell Achter ist. Die Gäste liegen auf einem Abstiegsplatz, könnten mit einem Sieg aber bis auf zwei Punkte an die Blau-Gelben heranrücken.