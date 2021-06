Sport in Meerbusch : Meerbuscher Tennisspieler freuen sich auf „vereinshistorischen Tag“

Sport in Meerbusch

Meerbusch Im ersten Regionalliga-Heimspiel der Clubgeschichte empfangen die Herren 30 des TC Bovert am Samstag ab 12 Uhr den Tabellenführer Union Münster.

Ein Blick auf die Vita von Igor Sijsling genügt, um zu ahnen, was da am Samstag im ersten Regionalliga-Heimspiel auf die Herren 30 des TC Bovert gegen Union Münster zukommt. Jahrelang hielt sich die Nummer eins der Gäste in den Top 100 der Welt und fuhr mehr als zwei Millionen Dollar Preisgeld ein. Sieben Turniersiege im Einzel errang er auf der Challenger-Tour, im Doppel zog er 2013 ins Endspiel der Australian Open ein.