Fußball : Pokal-Aus für den TSV

Said Harouz konnte dem Spiel nach seiner Einwechslung in der 68. Minute keine Wende mehr geben. Foto: Falk Janning

Meerbuschs Oberliga-Fußballer enttäuschen im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals: Gegen den 1. FC Kleve kassierte die Mannschaft von Trainer Toni Molina eine 1:4-Niederlage. Torwart Franz Langhoff kassierte eine Rote Karte.

Schon in der ersten Hälfte sah der 66-Jährige keine gute Vorstellung seiner Elf. Sie führte zwar mit 1:0, „aber ein Pokal-Fight war es auch da nicht“. Rechtsverteidiger Lukas van den Bergh hatte vor dem Tor Linus Krajac mit einer starken Flanke mustergültig in Szene gesetzt, und der Youngster hatte den Ball per Kopf gekonnt in den Gästekasten befördert. Mit dem Vorsprung gingen die Meerbuscher in die Pause, und nichts deutete darauf hin, dass die Partie im zweiten Durchgang kippen könnte. Zumal die ersatzgeschwächten Klever in der Pause zweimal wechseln mussten.