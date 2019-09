Handballer vor dem Saisonstart : OTV und MHV mit ambitionierten Zielen

Der ehemalige Nationalspieler Carsten Kuhlwilm ist seit dieser Saison Trainer des Meerbuscher HV. Foto: RP/MHV

In der am Wochenende beginnenden Handball-Saison gehen mit dem Aufsteiger Osterather TV, dem Meerbuscher HV und der Reserve des TuS TD 07 Lank drei Teams in der Bezirksliga an den Start.

Normalerweise gibt ein Aufsteiger als Ziel für die kommende Saison den Klassenerhalt aus. Nicht so die Handballer des Osterather TV, denen in der zurückliegenden Spielzeit den Sprung in die Bezirksliga gelungen war. „Wir sind ambitioniert und wollen unter die ersten Sechs kommen“, kündigt Trainer Markus Kammann selbstbewusst an.

Die Vorbereitungsspiele hätten gezeigt, dass sein Team sich auch in der neuen Spielklasse nicht verstecken müsse. „Wir haben nicht die klassischen Einzelkönner, die eine Partie im Alleingang entscheiden. Unsere große Stärke ist der große Zusammenhalt und Teamgeist“, betont Kammann.

Info Typisierungsaktion für erkrankte Büdericherin Foto: RP/MHV Seine Saisoneröffnung will der Meerbuscher HV auch für eine gute Sache nutzen: Zusammen mit den Stadtwerken Meerbusch und der Deutschen Knochemarkspenderdatei (DKMS) wird es am Mataré-Gymnasium eine Typisierungsaktion für potenzielle Stammzellenspender geben. „Eigentlich wollten wir an diesem Tag ganz allgemein auf Typisierungen als Stammzellenspender aufmerksam machen. Doch nun gibt es sogar einen akuten Fall in Büderich. Deshalb hoffen wir, dass sich noch mehr Menschen auf den Weg machen, um sich an diesem Tag registrieren zu lassen“, sagt MHV-Geschäftsführer Markus Knychas. Gemeint ist die Leukämieerkrankung der Grundschullehrerin Claudia Gross. Die Aktion findet Samstag zwischen 16 und 20 Uhr in der Sporthalle des Mataré-Gymnasiums an der Niederdonker Straße in Büderich statt.

Externe Neuverpflichtungen gab es nicht, die einzigen Zugänge stammen aus dem eigenen Nachwuchs. „Wir sind ein kleiner Verein, deshalb bleibt uns gar nicht anderes übrig, junge Spieler zu integrieren. Das ist eine große Herausforderung, die wir aber sehr gerne annehmen“, so Kammann. Im Vorjahr überrollten die Osterather ihre Gegner oftmals mit ihrem hohen Tempo. An dieser Spielweise soll sich auch in der neuen Saison nichts ändern. „Wir wollen aus einer kompakten Deckung heraus schnell nach vorne spielen“, so Kammann.

Nach dem knapp verpassten Landesliga-Aufstieg in der Vorsaison greift der Meerbuscher HV mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie an. „Wir sind gut vorbereitet und wollen oben mitspielen. Ob es zum großen Wurf reicht, wird sich im Laufe der Runde zeigen“, sagt Trainer Carsten Kuhlwilm. Der frühere deutsche Nationalspieler trat die Nachfolge des Duos Sebastian Betzholz/Stefan Salmen an, das sein Amt aus zeitlichen Gründen nicht weiter ausüben wollte. „Die beiden haben mit ihrer Arbeit eine hervorragende Basis gelegt, auf die ich aufbauen kann“, sagt Kuhlwilm, dem im Sommer gleich mehrere Angebote vorlagen.

Er entschied sich jedoch ganz bewusst für den MHV. „Ich habe hier eine sehr gefestigte, leistungsorientierte und lernwillige Mannschaft, die bereit ist, mit mir die nächsten Schritte zu gehen“, lobt Kuhlwilm. Neu hinzugekommen sind Christoph Swertz (SG Unterrath), Sebastian Huser (inaktiv, davor Neusser HV) und Sascha Uhlmann (HSG Mühlheim).

Da kein Spieler die Meerbuscher verlassen hat, hat Kuhlwilm nun deutlich mehr personelle Alternativen. Führungsspieler des Teams sind Max Wilms, Andreas Mailänder und Rob Hollburg. Jedoch möchte der neue MHV-Coach am liebsten niemanden herausheben. „Natürlich sind die drei sehr wichtig für uns. Doch sie stellen sich und ihre persönliche Leistung nie in den Vordergrund, sondern arbeiten immer für den Erfolg der Mannschaft“, betont der 60-Jährige.