Sport in Meerbusch : Neue Trainer für 2. Lanker Handball-Damen

Lank-Latum Nach nur einem halben Jahr hat sich die Handballabteilung des TuS TD 07 Lank von Coach Jörg Frohnert getrennt. Seine Nachfolger bei den 2. Damen werden Joern Hoppe und Julia Davids.

Bis zum Saisonende wird die Mannschaft auf Interimsbasis von Julia Davids und Torwarttrainerin Simone Pahmeyer betreut. Unterstützt wird sie von Joern Hoppe, der aktuell noch für die dritte Lanker Frauen-Mannschaft zuständig ist. Ab der kommenden Spielzeit wird der 28-Jährige dann hauptverantwortlich für die Zweiten Damen an der Seitenlinie stehen, und Davids – wenn es ihre Zeit erlaubt – als Co-Trainerin fungieren. „Wir sind glücklich, dass wir so schnell diese gute Lösung gefunden haben. Sowohl Julia als Joern kennen den sowohl den Verein als auch die Mannschaft sehr gut, daher wird es keine Anlaufschwierigkeiten geben“, sagt Gronwald.

Zum ersten Mal coachen wird Davids die Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel bei SSG/HSV Wuppertal. Im letzten Hinrundenspiel geht es dann bei ihrer Heimpremiere am Samstag, 22. Januar (19 Uhr), in der Forstenberghalle gegen den Neusser HV. „Die Mannschaft ist ja bereits auf Erfolgskurs – und natürlich möchten wir diesen Kurs weiter fortsetzen“, sagt die 37-Jährige, die früher selbst lange Zeit für die Zweitvertretung des TuS aufgelaufen war. Daher war es für sie keine Frage, in der aktuellen Situation einzuspringen. „Mein Herz hängt immer noch an der Mannschaft. Mit vielen Mädels habe ich selbst noch zusammengespielt. Daher helfe ich sehr gerne für das halbe Jahr aus“, sagt Davids.