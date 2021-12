Fußball in Meerbusch : FCB schließt Hinrunde mit Kantersieg ab

Meerbusch Fußball-Bezirksligist FC Büderich 02 hat im letzten Spiel des Jahres einen 9:1-Sieg bei Novesia Neuss gelandet. Das Team geht somit als ungeschlagener Bezirksliga-Spitzenreiter in die Winterpause.

Im letzten Spiel des Kalenderjahres kamen die Büdericher zunächst schwer in die Gänge. Novesia warf kämpferisch alles in die Waagschale und ging durch Junior Miudo (9.) überraschend in Führung. „In der Anfangsphase haben wir die nötige Einstellung zum Spiel vermissen lassen“, monierte Hauswald. Mit einem Doppelschlag durch Antonio Munoz-Bonilla (20.) und Aljoscha Franzen (25.) rückte sein Team aber binnen fünf Minuten die Kräfteverhältnisse zurecht. Nach dem Wechsel erhöhten Jan Niklas Kühling (51.), Munoz-Bonilla (66.) und Marius Pauly (70.) auf 5:1. In der Schlussphase ergaben sich die Hausherren vollständig in ihr Schicksal und ließen vier weitere Treffer von Franzen (83.), Dennis Durmus (87./90.) und Enes Öz (89.) zu.