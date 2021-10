Fußball : Siege für den TSV Meerbusch und den FC Büderich

Meerbusch Der FC Büderich holte bereits den siebten Sieg im achten Spiel in der Bezirksliga. Ebenfalls hoch gewann der TSV Meerbusch. Für andere Mannschaften endete das Fußballwochenende nicht so erfolgreich.

(cba) In der Oberliga Niederrhein hat der TSV Meerbusch seinen höchsten Saisonsieg gefeiert. Beim FC Kray setzte er sich mit 4:0 (2:0) durch und stellte damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte her. „Der Sieg war verdient, ist aber vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen,“,sagte Trainer Toni Molina. Seine Mannschaft spielte von Beginn an ihre Erfahrung aus. In der 25. Minute schaltete sie blitzschnell um. Oguz Ayan bediente Dominik Reinert, der aus 16 Metern erfolgreich ins lange Eck abschloss. Nur 150 Sekunden später erhöhte Ayan auf 2:0. Nach einem langen Ball von Lukas van den Bergh traf der Angreifer aus der Drehung. Der FC Kray spielte teilweise gut mit, fand gegen die kompakt stehende TSV-Defensive aber nur selten die richtigen Mittel. „Wir haben kaum etwas zugelassen, hatten in der einen oder anderen Situation aber auch das nötige Glück auf unserer Seite“, sagte Molina.