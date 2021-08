Freizeit in Meerbusch : Lauf mit Open-Air-Konzert und Fußball mit Impfung

Meerbusch Ende August startet das Event „Lank läuft“ am Samstagabend mit einem Konzert auf dem Marktplatz. Bereits eine Woche vorher, am 22. August, organisiert der SSV Strümp zum Fußballsaison-Auftakt eine Impfaktion für alle ab 16 Jahren.

Die zweite sportliche Aktion in Meerbusch organisiert der SSV Strümp. Der Verein verknüpft den Auftakt in die neue Fußball-Saison am Sonntag, 22. August, mit einem besonderen Angebot: In Zusammenarbeit mit dem Sportbund und dem Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss kann sich jeder zwischen 10 und 18 Uhr im Vereinsheim des SSV Strümp am Fouesnantplatz 4 impfen lassen. Ursprünglich galt das Angebot ausschließlich für Erwachsene, nun haben die Verantwortlichen grünes Licht bekommen, auch Jugendlichen ab 16 Jahren eine Spritze gegen Covid-19 geben zu dürfen.

„Da in dieser Woche die Schule wieder beginnt und gerade viele Jugendliche in diesem Alter noch keine Impfung erhalten haben, hoffen wir, dass wir mit unserer Aktion noch mehr Leute erreichen werden“, sagt SSV-Abteilungsleiter Thomas Feldges. Vorgenommen würden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen. Als Vakzin könne man zwischen Biontech Pfizer und Johnson & Johnson wählen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Es reicht, seinen Personalausweis und bestenfalls seinen Impfpass mitzubringen. Der SSV Strümp startet am Sonntag mit drei Lokalduellen in die neue Saison: In der Kreisliga A trifft ab 15.30 Uhr die „Erste“ des Klubs auf den OSV Meerbusch. Zuvor treten ab 11 Uhr in der Kreisliga C die beiden Drittvertretungen derselben Vereine gegeneinander an, ab 13 Uhr empfängt in der Kreisliga B Strümps „Zwote“ den TSV Meerbusch IV.