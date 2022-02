Handball in Meerbusch : Lanker Handballerinnen gewinnen souverän

Lank Während die Handball-Damen des TuS TD 07 Lank in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind, enttäuschen die Herren in der Verbandsliga – auch wegen der Bälle.

Die Handball-Damen des TuS TD 07 Lank sind in der Regionalliga Nordrhein zurück in der Erfolgsspur. Eine Woche nach der 21:22-Niederlage beim TSV Bonn errangen sie mit 33:24 (18:10) einen ungefährdeten Sieg gegen den HC Weiden – damit liegen sie in der Tabelle mit 18:2-Punkten weiter auf Rang eins. „Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt und von der ersten bis zur letzten Minute eine konzentrierte Vorstellung geboten“, sagte Trainer Jurek Tomasik.

Lediglich zu Beginn konnten die Gäste, die ohne zwei Leistungsträgerinnen auskommen mussten, mithalten. Beim Stand von 5:4 (7.) zogen die Lankerinnen das Tempo an und setzten sich binnen zwölf Minuten auf 13:5 (19.) ab. In der Folge blieb es ein einseitiges Spiel. Die Treudeutsch-Damen bauten ihren Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf zehn Tore (30:20/52.) aus. Im zweiten Durchgang konnte Tomasik munter durchwechseln und allen Spielerinnen Einsatzzeit geben. Die Treffer für sein Team erzielten Birte Pitzen (7), Ronja Weisz (6/3), Kira Schumacher, Kathrin Näckel (je 5), Kyra Mannheim , Anna Schönenberg (je 3), Lea Blümke (2), Azra Kartal und Madeleine Hoffmann (je 1).

„interaktiv Handball“ will in Erfolgsspur bleiben

Die Lanker Herren boten in der Verbandsliga eine schwache Vorstellung. Sie unterlagen beim SV Neukirchen mit 21:27 (13:12) und kassierten gegen den Tabellenzehnten ihre zweite Saison-Niederlage – bereits im Hinspiel waren sie mit 22:30 unter die Räder gekommen. „Das war erneut ein enttäuschender Auftritt – und das gegen einen Gegner, den wir, wenn wir unser Potenzial abrufen würden, bezwingen sollten“, ärgerte sich Trainer Ralf Müller. Große Probleme bereitete es seiner Mannschaft, dass in Neukirchen mit harzfreien Bällen gespielt wird. „Wir haben uns zwar die ganze Woche darauf vorbereitet, aber ohne Harz ist es ein ganz anderer Handball“, sagte Müller. Zahlreiche technische Fehler und viele „Fahrkarten“ vor des Gegners Tor waren die Folge. Zudem gelang es den Hausherren immer wieder, ihre Angriffe über die rechte Seite erfolgreich abzuschließen. „Obwohl wir mehrfach in der Deckung variiert haben, haben wir das nicht in den Griff bekommen“, sagte Müller.