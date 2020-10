Handball in Meerbusch : Heimspiel für Treudeutsch-Herren

Philipp Menkenhagen (l.) konnte nach seiner Knie-OP endlich wieder voll trainieren. Foto: Falk Janning

Lank Die Handball-Herren des TuS Treudeutsch 07 Lank sind aktuell im Aufwind. Den Trend wollen sie am Sonntagabend in der heimischen Forstenberghalle fortsetzen. Lanks Damen gastieren am Samstag (19.30 Uhr) beim HC Weiden.

(cba) Der missglückte Start in die Verbandsliga-Saison mit zwei Niederlagen ist vergessen. Die Handball-Herren des TuS Treudeutsch 07 Lank sind aktuell im Aufwind. Dem 44:18-Pflichterfolg gegen Adler Königshof II ließen sie ein 31:26 folgen. „Der Sieg war extrem wichtig für unser Selbstvertrauen. Die gesamten Abläufe und Konzeptionen sind jetzt viel sicherer“, sagt Trainer Ralf Müller.

Am Sonntagabend (18.30 Uhr) möchten die Lanker in der heimischen Forstenberghalle gegen die HSG Wesel ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Dabei wollen sie an den guten Auftritt des Rhede-Spiels anknüpfen. „Unsere Fehlerquote war extrem gering. Wenn wir dann aus unserer stabilen Deckung heraus unser Tempospiel aufziehen, sind wir nur schwer zu stoppen“, weiß Müller. Die Gäste haben in ihren ersten vier Partien erst einen Sieg eingefahren. Doch die hart umkämpften Duelle aus der Vorsaison sind Müller noch in Erinnerung: „Das ist ein unangenehmer Gegner, der mit einer aggressiven 6:0-Deckung agiert. Und gerade, weil die Weseler keinen guten Start erwischt haben, werden sie alles daran setzen, um bei uns zu punkten.“

Personell kann das Trainerduo Müller/Achim Schneiders nahezu aus dem Vollen schöpfen. Mit Ausnahme von Torwart Julian Piel und Linksaußen Alexander Görtz sind alle an Bord. Erfreulich aus Lanker Sicht: Philipp Menkenhagen kann nach seiner Knie-Operation wieder voll im Training mitmischen und ist somit auch im Spiel wieder eine Option für den halblinken Rückraum. „Man darf nach der langen Pause noch keine Wunderdinge von ihm erwarten, aber mit seiner Erfahrung hilft er uns definitiv“, so Müller.