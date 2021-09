Handball in Meerbusch : MHV-Herren: Ziel ist die Landesliga

Meerbusch Für die Handballer des Meerbuscher HV soll es endlich mit dem Aufstieg klappen. Am Sonntagabend starten sie ebenso in die neue Saison wie die MHV-Damen.

(cba) Mehrmals sind die Handball-Herren des Meerbuscher HV in den vergangenen Jahren am Aufstieg in die Landesliga knapp vorbei geschrammt. In der Ende September beginnenden neuen Saison soll es nun endlich mit dem Sprung in die nächsthöhere Spielklasse klappen. „Unser Ziel ist ganz klar, eine Liga hoch zu gehen“, betont Trainer Markus Wölke, der aber im gleichen Atemzug warnt: „Die TG Düsseldorf und die SG Unterrath haben die gleichen Ambitionen, daher muss alles zusammenpassen, damit wir am Ende ganz oben stehen.“