Fußball in Meerbusch : FC Büderich behauptet Spitzenplatz

Denis Hauswald, Trainer FC Büderich 02, ist stolz auf seine Mannschaft. Foto: Christoph Baumeister

Meerbusch In der Fußball-Bezirksliga steht der FC Büderich immer noch ganz oben. Der TSV Meerbusch bleibt hingegen nach drei Spieltagen weiter ohne Punktgewinn.

(cba) Der FC Büderich 02 hat in der Fußball-Bezirksliga seine Tabellenführung souverän verteidigt. Das Team von Trainer Denis Hauswald behielt mit 5:1 (2:0) beim TV Kalkum-Wittlaer die Oberhand und ist damit nach vier Spieltagen noch ohne Punktverlust. „Es war ein hoch verdienter Sieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können“, sagte Hauswald.

Der FCB war von Beginn an drückend überlegen, musste sich aber gedulden, bis er in Führung ging. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause durch Max Bauermeister (38.) und Jan Niklas Kühling (39.) ebnete den Weg. Nach dem Wechsel machten die Büdericher weiter viel Druck und entschieden das Spiel durch einen Doppelpack von Fabian Gombarek (48./52.) vorzeitig. Orkun Akbaba (68.) erhöhte auf 5:0, ehe die Gastgeber durch Marlon Kramer (87.) zum Ehrentreffer kamen. „Wir freuen uns über den guten Start, wissen aber auch, dass die richtigen Aufgaben erst in den kommenden Wochen auf uns warten“, sagte Hauswald.

Ganz anders verläuft hingegen der Saisonbeginn des TSV Meerbusch, der in der Oberliga Niederrhein nach drei Spieltagen noch ohne Punktgewinn ist. Trotz ordentlicher Vorstellung unterlag er bei der SSVg Velbert mit 1:2. „Wenn wir schlecht spielen, würde ich mir Sorgen machen. Da das aber nicht der Fall ist, behalte ich die Ruhe. Die Saison ist schließlich noch sehr lang“, so Trainer Toni Molina. In Velbert wurde seine Mannschaft eiskalt erwischt, Robin Hilger nutzte nach 30 Sekunden die erste Gelegenheit der Hausherren zur Führung. Der TSV zeigte sich aber nicht geschockt und glich noch in der Anfangsphase durch Harumi Goto (5.) aus. In der Folge hatten die Bau-Gelben zweimal durch Oguz Ayan sowie Goto die Chance, den Spieß zu drehen. Stattdessen schloss Axel Glowacki in der 69. Minuten einen Konter zum 2:1-Endstand für Velbert ab. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt“, sagte Molina.