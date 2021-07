Sport-Event in Meerbusch : Sport und Kultur im Doppelpack

Lank-Latum Am 28. und 29. August richtet der TSV Meerbusch zum dritten Mal das Event „Lank läuft“ aus. Samstagabends steigt ein Open-Air-Konzert mit den „Bohemians“, sonntags folgt tagsüber der Volkslauf.

Als eine der ersten Laufveranstaltungen in der Region kann am 28. und 29. August das Event „Lank läuft“ stattfinden. Aus organisatorischen Gründen wird die dritte Auflage der Veranstaltung erstmals auf zwei Tage aufgeteilt: Zunächst steigt am Samstagabend ab 20 Uhr auf dem Lanker Marktplatz das Open-Air-Konzert mit den „Bohemians“, ehe am Sonntag ab 12.30 Uhr die Volksläufe beginnen. „Die Menschen mussten lange auf Sport und Kultur verzichten. Wir machen jetzt beides im Doppelpack wieder möglich“, so TSV-Abteilungsleiter Dieter Schmitz.