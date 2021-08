Tennis in Meerbusch : Publikumsliebling im Viertelfinale

Publikumsliebling Dustin Brown hat bereits 2015 die Doppelkonkurrenz beim Turnier in Meerbusch gewonnen. Foto: AP/Sang Tan

Büderich Dustin Brown tritt in diesem Jahr bei den Rhein Asset Open mit dem Niederländer Robin Haase im Doppel an. Der 36-Jährige hat bereits 2015 die Doppelkonkurrenz in Meerbusch gewonnen.

Von Tino Hermanns

Die „Rhein Asset Open“ nehmen immer mehr Fahrt auf. Beim Tennis Challenger Turnier im TeReMeer Sport- und Tennis Resort in Büderich ist die erste Runde des Einzelwettbewerbs komplett abgeschlossen, die zweite Einzelrunde läuft, die Doppel sind ins Spielgeschehen eingestiegen. Und damit ist auch Dauergast und Publikumsliebling Dustin Brown aktiv geworden.

Der 36-Jährige, der bereits 2015 die Doppelkonkurrenz in Meerbusch gewonnen hat, tritt diesmal gemeinsam mit dem Niederländer Robin Haase im Wettkampf an. „Wir kennen uns zwar schon sehr lange, aber es ist das erste Mal, dass ich mit Robin zusammen spiele“, sagt Brown. „Dafür hat sehr gut auf dem Court funktioniert.“

Die deutsch-niederländische Kombination bezwang die beiden Mexikaner Hans Hach Verdugo (Doppel-Weltrangliste 114) und Miguel Angel Reyes Varela (124) vergleichsweise entspannt mit 6:4 und 6:2. „Die beiden sind sehr gute Doppelspieler, aber bei Robin und mir hat es einfach von Anfang an gut gepasst“, so Brown. „Wir haben gut returniert und gut aufgeschlagen. Das waren die Schlüssel zum Erfolg.“ Die beiden Mexikaner konzentrieren sich bei ihrer Arbeit auf den Tenniscourts der Welt aufs Doppel. Verduga gewann zuletzt den Doppel-Wettbewerb des 250er Turniers in Los Cabos (Mexico). Reyes Varela gewann in dieser Saison bereits das Challenger Turnier in Salinas (Ecuador) und stand im Halbfinale in Atlanta (USA). Für die Kombination Brown/Haase war die Spielkunst der Doppelspezialisten aber nicht gut genug.