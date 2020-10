Fußball in Meerbusch : OSV-Damen mischen oben mit

Fußball in Meerbusch

Die Fußball-Damen des OSV Meerbusch sind in Top-Form und stehen aktuell in der Bezirksliga auf Platz zwei. Foto: OSV Meerbusch

Osterath Die Frauen-Mannschaft des OSV Meerbusch peilt mittelfristig den Landesliga-Aufstieg an – vielleicht klappt es schon in der laufenden Spielzeit. Aktuell belegt das Team Platz zwei. Nach fünf Spieltagen ist die Mannschaft noch ungeschlagen.

Die Fußball-Damen des OSV Meerbusch sorgen derzeit in der Bezirksliga für Furore. Nach fünf Spieltagen sind sie mit vier Siegen und einem Unentschieden noch ungeschlagen und liegen damit hinter Spitzenreiter TSV Solingen auf Platz zwei. „Wir stehen extrem sicher in der Defensive und sind nach vorne brandgefährlich. Daher sind wir derzeit nur schwer zu bezwingen“ sagt Trainer Hans Bruns.

Vor zwei Jahren war ihm und seiner Mannschaft nach vielen vergeblichen Anläufen der lang ersehnte Aufstieg in die Bezirksliga gelungen. Die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Vorsaison hatte der Liga-Neuling als guter Vierter abgeschlossen – diesmal könnte es für die Osteratherinnen möglicherweise noch ein Stück weiter nach oben gehen.

„Wir wollen in absehbarer Zeit in die Landesliga aufsteigen. Das muss aber noch nicht in dieser Saison klappen. Unser Anspruch ist, oben dabei zu sein. Wenn wir es jetzt schon schaffen sollten, würden wir uns nicht dagegen wehren“, betont Bruns. Primäres Ziel sei aber, dass die junge Mannschaft weiter zusammenwachse und sich positiv weiter entwickle.