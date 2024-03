Sport aus Meerbusch MHV verpasst Überraschung nur knapp

Der Meerbuscher HV hat einen Überraschungscoup in der Landesliga haarscharf verpasst. Nach vier Siegen in Folge musste er sich bei Spitzenreiter HSG Velbert/Heiligenhaus knapp mit 24:25 (10:15) geschlagen geben. Nach ausgeglichener Anfangsphase (5:5/13.) zogen die Gastgeber zwischenzeitlich auf 18:11 (33.) davon. Der MHV glich wieder zum 19:19 (45.) aus. Der HSG gelang jedoch fünf Sekunden vor Schluss per Siebenmeter der Siegtreffer. Beste MHV-Werfer waren Jan Blinken (7) und Julian Duval (6/1). Bezirksoberligist Osterather TV erlitt einen Rückschlag im Aufstiegskampf. Er unterlag im Spitzenspiel beim SSV Gartenstadt klar mit 22:29 (9:16) und liegt wieder zwei Punkte hinter Tabellenführer Rurtal. Während die Hausherren, die früh auf 9:3 (16.) davonzogen, äußerst effektiv agierten, scheiterte der OTV an seiner schwachen Chancenverwertung. Einzig Lucas Scheidt und Benedikt Nix (je 6) waren halbwegs treffsicher. In der Verbandsliga konnten die 2. Frauen des TuS TD 07 Lank ihren leichten Aufwärtstrend nicht bestätigen. Sie zogen gegen den Bergischen HC mit 23:27 (13:16) den Kürzeren und verloren damit endgültig den Anschluss an die Spitzengruppe. Bis zum Stand von 19:20 (42.) stand die Partie auf des Messers Schneide, in der Schlussphase erwiesen sich die Gäste jedoch als das bessere Team. Lanks Top-Torschützin war Birte Pitzen (8).