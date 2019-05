Martinus Schule Strümp : Leckere Hot Dogs für hungrige Wanderer

Rund 330 Schüler der Martinus Schule in Strümp waren beim diesjährigen „Sponsored Walk“ dabei. Mit dem Geld, das beim Lauf zusammenkommt, soll der Schulhof neu gestaltet werden. Im nächsten Jahr wird ein Spielhügel gebaut.

„Die Strecke war voll easy“, erzählt Jonas. Der Neunjährige hat am Donnerstagmorgen gemeinsam mit seinen Mitschülern von der Martinus Schule in Strümp beim Sponsorenlauf mitgemacht. „Wir mussten als Zweitklässler sechs Kilometer wandern“, ergänzt Tobias (8). „Aber im Urlaub wandere ich auch immer ganz viel.“ Ebenso wie die gleichaltrige Lina, die sogar manchmal mit ihrer Mutter joggt.

Am Wandertag waren sämtliche rund 330 Schüler auf drei verschiedenen Strecken unterwegs und haben dabei vier bis acht Kilometer zurückgelegt. „Für jeden absolvierten Kilometer gibt es einen bestimmten Geldbetrag, den Sponsoren wie Eltern, Großeltern oder Nachbarn und Geschäftsleute vorab zugesagt haben“, erklärt Schulleiterin Anne Weddeling-Wolff. Die Kinder hatten dafür schon vorher einen Sponsorenzettel bekommen und sollten sich bis zum Wandertag um möglichst viele Sponsoren bemühen. Nach der Rückkehr in der Schule wurde der Zettel von den Lehrern unterschrieben. Er dient als Beleg für die gelaufene Strecke und wird beim Sponsor vorgelegt. In den kommenden Tagen geben die Kinder die Spenden in Briefumschlägen ab, dann bekommen auch alle Teilnehmer eine Urkunde.