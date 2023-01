Heimatkreis Lank Abschied von den „Tugetrokenen“ 

Gewürdigt wurden „die vielfältigen Einsätze für unsere Heimat“ seitens des Vereins bereits 2018 mit der Verleihung der Jacobsleiter – erstmalig an ein Ehepaar. Diese besondere, einmal jährlich verliehene Auszeichnung des Heimatkreis Lank ist auch Beweis dafür, dass besonders Regina Spoerle nach der Vertreibung vom elterlichen Gutshof in Ostpreußen am Niederrhein eine neue Heimat gefunden hatte. „Euch ist es in nur wenigen Jahrzehnten auch ohne Platt zu sprechen gelungen, als Zugezogene – hier sagen wir ‚Tugetrokene‘ – für alle im Dorf als echte Länker und Lotumer zu gelten“, fasst Heimatkreis-Vorsitzender Franz-Josef Jürgens in seiner Abschieds-Rede zusammen. Denn nach all den Jahrzehnten, zahllosen Veranstaltungen, Terminen und Erlebnissen, ist nun Schluss – das Ehepaar Spoerle beendet seine aktive Mitarbeit im Heimatkreis und verlässt sogar die Stadt.