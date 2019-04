Spende für Tagesmütter : Schilderverkauf: Erlös für die Tagesmütter

Der Verkauf der ausrangierten Meerbuscher Bus- und Bahnhaltestellenschilder der Rheinbahn hat – aufgestockt durch die Rheinbahn – einen Erlös von 1500 Euro erbracht.

Das Geld geht – vermittelt durch Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage – an den Verein der Meerbuscher Tagesmütter, der gerade sein 40-jähriges Bestehen feierte. Die Vorsitzende Angelika Schumann, die selbst 45 Stunden pro Woche fünf Kinder betreut, nahm die Spende jetzt aus der Hand von Helmuth Höhn vom Bereich Unternehmensentwicklung der Rheinbahn und Hans Männel, dem Vorsitzenden des Vereins „Linie D“ – Arbeitsgemeinschaft Historischer Nahverkehr Düsseldorf, entgegen. Mit dem Geld möchte der Verein unter anderem die Präsentation und Vermittlung von Tagesmüttern auf der Internetseite verbessern und zusätzliche Fortbildungsangebote finanzieren. Auch an die Anschaffung eines „Mehrlingskinderwagens“ ist gedacht. In Meerbusch betreuen 63 Tagesmütter und zwei Tagesväter rund 260 Kinder.