Inklusion in Meerbusch Was die Stadt für Menschen mit Behinderung tut

„Meerbusch ist eine bunte und offene Stadt, in der viele verschiedene Menschen miteinander ein gutes Leben führen können. Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen stehen dabei leider noch allzu oft am Rand, können Angebote nicht oder nur eingeschränkt wahrnehmen und werden damit in ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft begrenzt“, heißt es im Antrag der SPD. Konkret könnte ein solcher Aktionsplan Möglichkeiten der Teilhabe für Kinder mit Behinderung auf Spielplätzen beinhalten. Auch könnte das Forum Wasserturm, eine von Meerbuschs wichtigsten Kulturstätten, durch technische Lösungen besser auf Menschen mit einer Hörschwäche ausgerichtet werden.