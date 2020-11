Betreuung von Kindern in Meerbusch : Erster Spatenstich für Kita-Neubau an der Gesamtschule

Beim Spatenstich (v.l.): Claus Klein, Bürgermeister Christian Bommers, Peter Annacker und Jürgen Ellerkamp. Foto: Stadt Meerbusch

Büderich In der Einrichtung an der Lötterfelder Straße in Büderich sollen rund hundert Kinder in sechs Gruppen betreut werden. Die Eröffnung ist für August 2021 geplant.

An der Lötterfelder Straße in Büderich haben die Bauarbeiten für eine neue Kindertagesstätte begonnen. Bürgermeister Christian Bommers, Jugendamtsleiter Peter Annacker, Claus Klein, Leiter des städtischen Immobilien-Service, und Jürgen Ellerkamp, Geschäftsführer des Ahauser Bauunternehmens Terhalle, setzten jetzt – coronabedingt im kleinen Rahmen – den offiziellen ersten Spatenstich.

Die Kita entsteht auf dem ehemaligen Parkplatz der Maria-Montessori-Gesamtschule, der für das Projekt an den Weißenberger Weg verlagert werden muss. Die Grundstückssuche hatte sich im Vorfeld überaus schwierig gestaltet. Wegen der Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens hat die Stadt aus Lärmschutzgründen keine Möglichkeit mehr, weitere Kitas, Schulen oder Seniorenheime im Bereich des Büdericher Ortskerns zu bauen. So musste an den Ortsrand ausgewichen werden. „In Büderich haben viele junge Familien eine Heimat gefunden. Ich bin froh, dass wir hier eine tragfähige Lösung gefunden haben, die die Kitaplatz-Versorgung in unserem größten Stadtteil weiter entspannt“, sagt Bommers.