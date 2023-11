Ehrenamtliches Engament in Meerbusch Sparkasse Kreis Neuss fördert Vereine in Meerbusch

Eine Aufforderung, die Bürgermeister Christian Bommers in seiner anschließenden Ansprache noch einmal bekräftigte. Er betonte außerdem, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement für das gesellschaftliche Leben sei: „Ich bekomme in meiner Arbeit immer wieder zu spüren, dass wir sehr aktive Menschen in Meerbusch haben, die sich in unterschiedlicher Art und Weise, je nach Expertise, je nach Leidenschaften, je nach Interessen einsetzen und somit auch nach außen hin unsere Stadt mit einem freundlichen Gesicht vertreten“, erklärte Bommers. Dies sei nicht zuletzt auch in Zeiten wichtig, in denen viele schutzsuchende Menschen nach Meerbusch kämen: „Ohne ehrenamtliche Unterstützung ist es nicht möglich, dass wir diesen Menschen ermöglichen, sich einzubringen“, sagte Bommers. Letztlich profitierten nicht nur die Vereine und Einrichtungen im engeren Sinne, sondern auch die Stadt selbst von der Spendenvergabe.