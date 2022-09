Förderung für Engagement : Sparkasse spendet an Meerbuscher Vereine

Die Sparkassenstiftung im Rhein-Kreis Neuss fördert zwölf Meerbuscher Vereine in ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Foto: RP/Sparkasse Neuss

Meerbusch Zwölf Vereine werden mit insgesamt fast 30.000 Euro gefördert. Das Geld fließt in ihre ehrenamtliche Arbeit im Bereich Bildung, Kultur, Brauchtum und Sport.

Am kommenden Sonntag ist große Spendenübergabe auf dem Sportplatz des Osterather Sportvereins. Der Club von 1878 gehört zu dem Dutzend Meerbuscher Vereine, die in diesem Jahr mit Spenden der Sparkassen-Stiftung im Rhein-Kreis Neuss bedacht werden. Wie in den Vorjahren werden auch diesmal insgesamt 29.140 Euro an die Empfänger ausgeschüttet, mit denen jeweils gezielt Projekte und Vorhaben gefördert werden sollen.

Die Ausschüttung der Spenden der Stiftung sind Teil des gesellschaftlichen Engagements der Sparkasse Neuss und ihrer insgesamt sieben Stiftungen, deren Spenden und Stiftungsausschüttungen sich auf zusammen rund drei Millionen Euro jährlich belaufen und von denen kreisweit über 400 Vereine, Projekte und Initiativen profitieren. Die offizielle Spendenvergabe an die Vertreter der begünstigten zwölf Vereine werden Bürgermeister Christian Bommers, Kuratoriumsmitglied, und Stephan Meiser, Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung vornehmen.

Der Gastgeber der Spendenübergabe, der OSV, bekommt etwa Mittel zum Umbau des Vereinsheims gestellt. Der Meerbuscher Handballverein kann sich von den Mitteln neue Trainingsmaterialien für Bewegeungs-AGs in örtlichen Kindergärten finanzieren. Der Förderverein der Städtischen Martinus-Schule in Strümp will von dem Geld sogenannte Dash-Roboter anschaffen, Lernroboter, die Kindern die Grundlagen des Programierens beibringen sollen. An der Realschule Osterath sollen Schulplaner angeschafft werden, der FC Adler Nierst bekommt Unterstützung für die Teambildungsmaßnahmen und der Tennisclub Stümp freut sich über einen Zuschuss zur Pacht.

Die Evangelische Kirchengemeinde Lank will von den Zuschüssen ein Chor- und Orchesterkonzert finanzieren, die Bürgerstiftung „Wir in Meerbusch“ investiert in das Projekt „TiM – Teilhabe in Meerbusch“. Der Schützenbund Osterath will auf dem Festplatz ein kleines Gebäude mit Küche und Toilette errichten, der Geschichtsverein Meerbusch nutzt den Zuschuss für das Projeket Königssilber. Die Sebastianus-Schützenbruderschaft Lank-Latum schafft eine neue Kompaniestandarte für die Preußische Infanterie an und der Osterather Turnverein schafft neue Trainingsutensilien für seine Leichtathletikabteilung an.