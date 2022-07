Integration in Meerbusch : Wie Geflüchtete nach einer Ausbildung in Meerbusch einen Job finden

Strümp Vier Geflüchtete haben erfolgreich ihre Berufsausbildung als Koch, Bäcker und Logistiker abgeschlossen. So haben sie eine Arbeitsstelle in Meerbusch und Oberkassel gefunden.

Als das Unternehmen wegen Corona Personal abbaute, musste sich Shahriar eine andere Ausbildungsstelle suchen. Er konnte bei Antony’s Kitchen in Büderich weitermachen. Mamadou aus Guinea fand eine Ausbildungsstelle bei Bäckermeister Markus Hilgers in Osterath. „Dass er nun die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, ist besonders bemerkenswert, weil er in seinem Heimatland nur zwei Jahre zur Schule gehen konnte und danach bei einem Onkel in der Landwirtschaft arbeiten musste“, erklärt Furchheim.