Meerbuscher Bauprojekt : Jugendliche sammeln weiter Spenden für Skatepark

Eine Archivaufnahme von Nele, Jan, Dennis, Quentin und Finn (v.l.), die sich für den Skate- und Bikepark einsetzen. Foto: RP/Mirjam Ratmann

Meerbusch Nachdem die Stadt mehr Geld für den Skatepark zugesagt hat, scheint das Projekt gerettet. Ausruhen wollen sich die Jugendlichen deshalb aber nicht, sondern weiter an der Finazierung der Anlage arbeiten.

Von Daniel Schrader

Für die Jugendlichen war es eine große und vor allem positive Überraschung, als sie zum Gespräch mit Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage (CDU) eingeladen wurden und dort erfuhren, dass sich das Stadtoberhaupt nun selbst der Realisierung einer Skate- und Bikeanlage in Meerbusch annehmen will. Auch die Ratsfraktionen stehen geschlossen hinter dem Vorhaben; bei der vergangenen Sitzung des Schul- und Sportausschusses sagten die Mitglieder dem Projekt rund doppelt so viel Geld zu, als zuvor geplant war. Doch ausruhen wollen sich die engagierten Schüler deshalb nicht.

Statt mit 80.000 Euro will sich die Stadt Meerbusch jetzt mit bis zu 175.000 Euro am Bau der Bike- und Skateanlage in Strümp beteiligen und sich gleichzeitig für Fördermittel bewerben. Eigentlich sollte das Geld durch verschiedene Aktionen der Jugendlichen bis Ende Juni gesammelt werden, doch dann kam die Corona-Krise dazwischen, sodass geplante Veranstaltungen abgesagt werden mussten und zwischenzeitlich das gesamte Projekt auf der Kippe stand. Mit der Unterstützung der Stadt ist die Perspektive nun wieder besser geworden. „Ich bin absolut optimistisch“, erzählt der 17-jährige Dennis. Auch aus der Bevölkerung würden die Jugendlichen inzwischen viel Unterstützung erfahren.