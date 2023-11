Sportevent in Meerbusch Silvesterlauf in Bösinghoven für den guten Zweck

Im vergangenen Jahr waren knapp 1000 Euro für den Blinden- und Sehbehindertenverband Nordrhein in Strümp zusammengekommen. An Silvester 2019 hatte es die bislang höchste Teilnehmerzahl gegeben. Rund 130 Läufer hatten damals das Jahr gemeinsam sportlich ausklingen lassen und für eine Spendensumme in Höhe von 1500 Euro gesorgt, die seinerzeit an den „Verein engagiert“ in Lank-Latum gingen.